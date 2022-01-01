Глава Украины отреагировал на отвод войск РФ

18:37 22 Апрель Киев, Украина

Владимир Зеленский отреагировал на заявление Главы Минобороны РФ об отводе российских войск от границ Украины.

Украина приветствует любые шаги по деэскалации, об этом глава государства написал на своей странице в Twitter в четверг, 22 апреля.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", - написал он в Twitter в четверг, 22 апреля.

Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил об окончании проверки боеготовности войск. С 23 апреля начинается возвращение в места постоянной дислокации войск, переброшенных на учения на Южный и Западные военные округа. Задействованные в учениях на юге России войска должны вернуться в места постоянной дислокации до 1 мая.