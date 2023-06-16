Глава Украины и премьер Нидерландов провели телефонный разговор. О чем говорили

18:47 09 июня Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 июня, по телефону пообщался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В частности, поблагодарил за гуманитарную помощь для ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС .

"Рассказал о текущей ситуации в регионе техногенной катастрофы, а также на поле боя", - сообщил Зеленский.

Также лидеры обсудили продолжение сотрудничества безопасности, в частности, по подготовке украинских пилотов и усилению воздушного щита Украины. Кроме того, скоординировали позиции перед очередной встречей в формате Рамштайн.