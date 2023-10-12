Глава украинской разведки: Украину зимой ждет "битва за электроэнергию"

12:46 12 октября Киев, Украина

Глава главного управления разведки Украины, Кирилл Буданов, предупредил, что Украину ожидает "битва за электроэнергию" в зимний период, так как россия восстановила свои ресурсы и возможности для атак на украинскую энергетическую систему.

Эту информацию он поделился в интервью с представителями СМИ. Буданов подчеркнул, что у врага имеется достаточно сил и ресурсов, особенно после ограниченных ракетных атак в последнее время.

Враг восстановил некий запас, который, хоть и небольшой, вполне достаточен для создания серьезных проблем не только в сфере энергетики, но и для нефтегазовой промышленности, промышленных предприятий и военных объектов.

Согласно словам Буданова, основной проблемой сейчас для Украины является вопрос систем ПВО (противовоздушной обороны). Он подчеркнул неотложную необходимость увеличения количества ПВО в Украине, отметив, что текущих ресурсов недостаточно.