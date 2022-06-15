Глава США совершит турне на Ближний Восток

20:55 14 июня Киев, Украина





Об этом сообщается 14 июля в пресс-релизе, распространённом пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден планирует отправиться в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию с 13 по 16 июля.Об этом сообщается 14 июля в пресс-релизе, распространённом пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Джо Байден посетит регион Ближнего Востока с 13 по 16 июля, чтобы укрепить непоколебимую приверженность США безопасности и процветанию Израиля, а также примет участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)", - говорится в сообщении.



В этом саммите примут участие Египет, Ирак и Иордания.



Сначала Байден отправится в Израиль, затем посетит Западный берег реки Иордан, после этого прибудет в Саудовскую Аравию, где состоится саммит ССАГПЗ.



Напомним, в конце июня Байден посетит Европу, где примет участие в саммите Большой семерки в Германии и встрече НАТО в Испании.