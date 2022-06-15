Глава США совершит турне на Ближний Восток

Байден планирует отправиться в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию с 13 по 16 июля.
Об этом сообщается 14 июля в пресс-релизе, распространённом пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.
Об этом сообщается 14 июля в пресс-релизе, распространённом пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.
В этом саммите примут участие Египет, Ирак и Иордания.
Сначала Байден отправится в Израиль, затем посетит Западный берег реки Иордан, после этого прибудет в Саудовскую Аравию, где состоится саммит ССАГПЗ.
Напомним, в конце июня Байден посетит Европу, где примет участие в саммите Большой семерки в Германии и встрече НАТО в Испании.
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