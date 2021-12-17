Глава США и европейские лидеры выступили за восстановление "нормандского формата"

Лидеры США, Германии, Франции, Италии и Великобритании во время телефонного разговора накануне видеосаммита президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина выступили за обновление "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе.
Президент США Джо Байден, действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги, глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули, что дипломатические усилия, особенно из-за "нормандского формата", являются единственным способом для разрешения конфликта на Донбассе путем выполнения Минских договоренностей, уточнили в Белом доме .
Кроме того, лидеры пяти западных стран выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границах Украины, а также ужесточенной риторикой со стороны России и призвали ее к деэскалации напряженности. Также они подчеркнули свою поддержку территориальной целостности Украины.
Сегодня, 7 декабря, запланированы переговоры Байдена с Путиным по видеосвязи. Центральной темой разговора будет возможна эскалация со стороны России по Украине. Кроме того, ожидается, что лидеры обсудят вопросы кибербезопасности, ядерную программу Ирана и прочее.
Кроме того, лидеры пяти западных стран выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границах Украины, а также ужесточенной риторикой со стороны России и призвали ее к деэскалации напряженности. Также они подчеркнули свою поддержку территориальной целостности Украины.
Сегодня, 7 декабря, запланированы переговоры Байдена с Путиным по видеосвязи. Центральной темой разговора будет возможна эскалация со стороны России по Украине. Кроме того, ожидается, что лидеры обсудят вопросы кибербезопасности, ядерную программу Ирана и прочее.
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