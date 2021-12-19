Глава Швейцарии посетила Донбасс

15:00 23 Июль Киев, Украина

Президенты Украины и Швейцарии посетили коммунальное предприятие "Вода Донбасса", это одно из важнейших стратегических объектов, которое обеспечивает питьевой водой весь регион.



Председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко отчитался перед главами государств по проблемным вопросам деятельности компании.



По словам Зеленского "Вода Донбасса" является важным коммунальным предприятием, но в последнее время техническое состояние инфраструктуры предприятия существенно ухудшилось.

"В этих обстоятельствах для нас чрезвычайно важной стала гуманитарная помощь со стороны Швейцарии. Десятки тысяч тонн химических реагентов для очистки, установки для обеззараживания питьевой воды и многое другое позволили предотвратить гуманитарную катастрофу в Донецкой области", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что согласно новой швейцарской программе сотрудничества с Украиной, на нужды предприятия в 2020 году будет выделено 1,4 млн швейцарских франков.

Зеленский рассказал о гуманитарной помощи из Швейцарской Конфедерации:

15 грузовиков привезли химикаты и реагенты;

один грузовик доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска;

еще один - гидролизные аппараты для очистки воды в Волноваху и Мариуполь

Президент Украины выразил благодарность швейцарским партнерам: "Сегодня я искренне благодарю наших швейцарским друзьям за важную и ценную помощь".



