Глава прокуратуры АРК о резолюции против милитаризации Крыма

13:13 08 декабря Киев, Украина

Генассамблея ООН приняла резолюцию против милитаризации Крыма, тем самым подтвердив свое участие в борьбе Украины против незаконной аннексии полуострова.

Об этом заявил глава прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя Игорь Поночовный, сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"Это важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию, поскольку государство-оккупант активно осуществляет милитаризацию Крымского полуострова и наращивает военные мощности в Черном море. Среди прочего резолюция также призывает РФ прекратить военную пропаганду среди детей, главной целью которой является проведение дальнейших незаконных призывных кампаний в ряды вооруженных сил России", – заявил он.

По этим фактам прокуратура АРК расследует ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).



В пресс-службе отметили, что оккупанты милитаризуют все сферы жизни на полуострове, в том числе образование, влияя на детей.

"Мы зафиксировали многочисленные противоправные факты внедрения "военно-патриотического воспитания", согласно которому частью образования самого младшего поколения стали основы военной подготовки и навыки обращения с оружием. Российские власти формируют "моду на войну", культ насилия и ненависть к несогласным с положениями "русского мира". Вместе с тем не одно поколение детей, родившихся во время оккупации полуострова, лишено права выбора украинского гражданства, РФ делает все, чтобы уничтожить украинскую идентичность, навязать российское гражданство не только взрослым, но и детям, в частности детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые еще и лишены права выбора", – сказал он.

В прокуратуре АРК отметили, что в резолюции есть важные положения по поводу незаконного призыва жителей аннексированного Крыма в армию государства-оккупанта. Около 25 тыс. крымчан были призваны в ряды российской армии, за отказ им грозит уголовная или административная ответственность, а затем их все равно заставляют служить в ВС РФ.

"Посредством незаконных призывных кампаний в Крыму государство-оккупант также реализует политику, направленную на изменение демографического состава полуострова, поскольку граждане Украины, которые не желают проходить службу в ВС РФ, подвергаются уголовным преследованиям и вынуждены покидать полуостров для их предотвращения. Таким образом, оккупационная власть обеспечивает осуществление насильственного перемещения граждан Украины с территории полуострова. Нам известно о как минимум 140 "уголовных делах", возбужденных оккупационными "правоохранителями" против крымчан, отказавшихся от прохождения службы", – сказал Поночовный.