Глава Пентагона рассказал Резникову подробности своего разговора с шойгу

08:29 16 мая Киев, Украина

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Глава Пентагона проинформировал украинского коллегу, в частности, о подробностях своего недавнего разговора с министром обороны россии Сергеем Шойгу, состоявшейся 13 мая.
 
Об этом сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.

Как говорится в сообщении, во время разговора Остин и Резников обсудили ситуацию в местах боевых действий и военные нужды Украины.

Остин предоставил информацию о своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгом, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержки каналов связи.
"Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и безопасности Украины и усилий по оказанию помощи по укреплению потенциала Украины в противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.
Министры договорились поддерживать тесные контакты.