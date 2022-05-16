Глава Пентагона рассказал Резникову подробности своего разговора с шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Глава Пентагона проинформировал украинского коллегу, в частности, о подробностях своего недавнего разговора с министром обороны россии Сергеем Шойгу, состоявшейся 13 мая.
Об этом сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.
Как говорится в сообщении, во время разговора Остин и Резников обсудили ситуацию в местах боевых действий и военные нужды Украины.
Остин предоставил информацию о своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгом, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержки каналов связи.
Как говорится в сообщении, во время разговора Остин и Резников обсудили ситуацию в местах боевых действий и военные нужды Украины.
Остин предоставил информацию о своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгом, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержки каналов связи.
Министры договорились поддерживать тесные контакты.
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