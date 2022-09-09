Глава Пентагона прибыл в Киев для встречи с Тараном и Зеленским

11:47 19 октября Киев, Украина

Министр обороны США Ллойд Остин , как и планировалось, из Тбилиси прилетел в Киев. В планах главы Пентагона посетить Мемориальный колокол защитников Украины, а также провести деловые встречи с министром обороны Андреем Тараном, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.



По прилету министр обороны вновь напомнил о непоколебимой поддержке суверенитета Украины и ее целостности со стороны США, а также выразил приверженность борьбе Украины с российской агрессией.



Напомним, вчера Ллойд Остин посетил Грузию, где подписал меморандум об обороне и безопасности.



Во время переговоров с Владимиром Зеленским запланировано обсуждение двустороннего и регионального сотрудничества США и Украины в области безопасности.