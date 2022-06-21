Глава партии власти Польши ушел с должности вице-премьера

Глава партии власти Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера.
Об этом он рассказал в интервью PAP.
Он сообщил, что теперь хочет сконцентрироваться на работе в партии, чтобы она не только победила на следующих выборах, но оставалась у власти.
Качиньский добавил, что его преемником в роли вице-премьера станет глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Комитетом безопасности вместо Качиньского будет руководить заместитель председателя офиса премьер-министра Збигнев Гофман.
Качиньский говорил, что уйдет из правительства, еще в прошлом году. Тогда он подчеркивал, что это решение было продиктовано необходимостью усиления контроля над партией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Ярослава Качиньского и главу правительства Польши Матеуша Моравецкого орденом князя Ярослава Мудрого II степени "за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".
Качиньский говорил, что уйдет из правительства, еще в прошлом году. Тогда он подчеркивал, что это решение было продиктовано необходимостью усиления контроля над партией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Ярослава Качиньского и главу правительства Польши Матеуша Моравецкого орденом князя Ярослава Мудрого II степени "за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".
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