Глава ОВА сообщил о начале деоккупации Луганщины

14:08 05 октября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины в настоящее время деоккупировали уже несколько населенных пунктов Луганщины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале в среду, 5 октября.



Глава региона не стал озвучивать о каких именно населенных пунктах идет речь. Оккупанты понимают, что "их разбивают", поэтому они стараются минировать все дороги, здания.

"Не бегите впереди поезда, не пытайтесь уже собирать вещи и возвращаться назад. Мы скажем, когда можно и куда именно возвращаться. Надо, чтобы все-таки линию фронта где-то дальше подвинули ВСУ и только потом уже можно будет заходить в определенные населенные пункты", - отметил он.

По его словам, в Кременной оккупанты разбрасывают мины-лепестки, которые рассчитаны на то, чтобы калечить людей, отрывать конечности.



Гайдай также рассказал о доставке гуманитарной помощи Горской городской военной гражданской администрацией совместно с благотворительным фондом Ангелы спасения в Белогоровку.