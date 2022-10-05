Глава ОВА сообщил о начале деоккупации Луганщины

Вооруженные силы Украины в настоящее время деоккупировали уже несколько населенных пунктов Луганщины.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале в среду, 5 октября.
Глава региона не стал озвучивать о каких именно населенных пунктах идет речь. Оккупанты понимают, что "их разбивают", поэтому они стараются минировать все дороги, здания.
Глава региона не стал озвучивать о каких именно населенных пунктах идет речь. Оккупанты понимают, что "их разбивают", поэтому они стараются минировать все дороги, здания.
По его словам, в Кременной оккупанты разбрасывают мины-лепестки, которые рассчитаны на то, чтобы калечить людей, отрывать конечности.
Гайдай также рассказал о доставке гуманитарной помощи Горской городской военной гражданской администрацией совместно с благотворительным фондом Ангелы спасения в Белогоровку.
Гайдай также рассказал о доставке гуманитарной помощи Горской городской военной гражданской администрацией совместно с благотворительным фондом Ангелы спасения в Белогоровку.
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