Глава ОП избран председателем президиума Конгресса местных и региональных властей

Сегодня прошло заседание президиума Конгресса и Национального совета реформ, на котором единогласно был избран председатель, им стал Андрей Ермак.
По результатам голосования Ермак единогласно избран председателем президиума Конгресса.
/>Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины будет приобщаться к решению вопросов, которые не могут быть урегулированы громадами самостоятельно, заявил Ермак.
По словам главы ОП, Конгресс должен стать координирующим органом, который сбалансирует потребности государства и каждой отдельной громады.
Ермак напомнил, что заседания президиума Конгресса будут проходить ежемесячно.
Руководитель ОП дал задание секретариату Конгресса совместно с руководством обеих палат "наработать актуальные вопросы жизнедеятельности местного самоуправления".
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