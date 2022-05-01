Глава ОП избран председателем президиума Конгресса местных и региональных властей

21:23 29 июля Киев, Украина

Сегодня прошло заседание президиума Конгресса и Национального совета реформ, на котором единогласно был избран председатель, им стал Андрей Ермак

"Организационным комитетом по проведению учредительных заседаний Конгресса предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины Андрея Борисовича Ермака", - сказал перед голосованием заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

По результатам голосования Ермак единогласно избран председателем президиума Конгресса.



/>Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины будет приобщаться к решению вопросов, которые не могут быть урегулированы громадами самостоятельно, заявил Ермак.



По словам главы ОП, Конгресс должен стать координирующим органом, который сбалансирует потребности государства и каждой отдельной громады.



Ермак напомнил, что заседания президиума Конгресса будут проходить ежемесячно.

"Ежемесячно высшие должностные лица страны, члены президиума Конгресса будут рассматривать предложения обеих палат и генерировать решения через законодательные инициативы в пределах полномочий Кабинета Министров Украины", - заметил он.

Руководитель ОП дал задание секретариату Конгресса совместно с руководством обеих палат "наработать актуальные вопросы жизнедеятельности местного самоуправления".