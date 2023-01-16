Глава ОБСЕ нанес визит в разрушенную Бородянку

"Только что посетил разрушенные районы в Бородянке, разрушения терзают сердце. Российские атаки повлекли огромные страдания украинскому народу, и этим действиям нет никаких оправданий. Мои мысли с теми, чьей жизни нанесен большой вред", - говорится в сообщении.