Глава ОБСЕ нанес визит в разрушенную Бородянку

15:35 16 января Киев, Украина

Нынешний глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи во время визита в Украину посетил разрушенную Бородянку Киевской области.

Об этом он сообщил в Твиттере.
 
"Только что посетил разрушенные районы в Бородянке, разрушения терзают сердце. Российские атаки повлекли огромные страдания украинскому народу, и этим действиям нет никаких оправданий. Мои мысли с теми, чьей жизни нанесен большой вред", - говорится в сообщении.
 
 