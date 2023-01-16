Глава ОБСЕ нанес визит в разрушенную Бородянку
15:35 16 января Киев, Украина
Нынешний глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи во время визита
в Украину посетил разрушенную Бородянку Киевской области.
Об этом он сообщил в Твиттере.
"Только что посетил разрушенные районы в Бородянке, разрушения терзают сердце. Российские атаки повлекли огромные страдания украинскому народу, и этим действиям нет никаких оправданий. Мои мысли с теми, чьей жизни нанесен большой вред", - говорится в сообщении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии