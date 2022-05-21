Глава облсовета Харькова сложил полномочия после подозрения во взяточничестве

Председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян заявил о своем желании сложить полномочия, которое подкрепил соответствующим заявлением.
Об этом он написал в Facebook.
Как известно, Товмасяну ранее вручили подозрение по делу о миллионной взятке, по которому был задержан его заместитель. Глава ОГА заявил, что не признает себя виновным и намерен доказать это в суде.
После этого Товмасяна исключили из партии Слуга народа.
После этого Товмасяна исключили из партии Слуга народа.
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