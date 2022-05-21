Глава облсовета Харькова сложил полномочия после подозрения во взяточничестве

18:34 17 августа Киев, Украина

Председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян заявил о своем желании сложить полномочия, которое подкрепил соответствующим заявлением.



Об этом он написал в Facebook.

"Принял ответственное и взвешенное решение: написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа. Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию", - написал он.

Как известно, Товмасяну ранее вручили подозрение по делу о миллионной взятке, по которому был задержан его заместитель. Глава ОГА заявил, что не признает себя виновным и намерен доказать это в суде.



После этого Товмасяна исключили из партии Слуга народа.