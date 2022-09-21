Глава НАТО назвал путинскую ядерную угрозу «опасной» эскалацией

Слегка завуалированная угроза президента владимира путина применить ядерное оружие после неудач россии в Украине «опасная и безрассудная риторика».
Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters.
Владимир путин, объявляя мобилизацию в стране утром 21 сентября, напомнил, что у россии есть ядерное вооружение.
Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал его речь эскалацией и безрассудной риторикой, но не неожиданностью.
Генсек альянса отметил, что пока никаких изменений в готовности ядерных сил россии не наблюдаются, в НАТО следят за ситуацией.
Альянс позаботится, чтобы правительство россии понимало, как НАТО намерено реагировать, заверил Столтенберг. Действия альянса зависят от того, при каких условиях или какое вооружения россия применит, ключевая цель НАТО — не допустить использования ядерного оружия.
Альянс позаботится, чтобы правительство россии понимало, как НАТО намерено реагировать, заверил Столтенберг. Действия альянса зависят от того, при каких условиях или какое вооружения россия применит, ключевая цель НАТО — не допустить использования ядерного оружия.
путин переоценил свои силы, затевая войну в Украине, и его последние заявления – явное свидетельство этому, считает генсек НАТО.
Столтенберг считает, что единственным остающимся способом прекратить боевые действия — доказать путину, что россия «не победит на поле боя». Генсек альянса добавил: «Когда он поймет это, он должен сесть и обсудить разумное соглашение с Украиной».
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