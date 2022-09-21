Глава НАТО назвал путинскую ядерную угрозу «опасной» эскалацией

20:06 21 сентября Киев, Украина

Слегка завуалированная угроза президента владимира путина применить ядерное оружие после неудач россии в Украине «опасная и безрассудная риторика».

Владимир путин, объявляя мобилизацию в стране утром 21 сентября, напомнил, что у россии есть ядерное вооружение.

«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — предупредил путин.

Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал его речь эскалацией и безрассудной риторикой, но не неожиданностью.

«Мы будем сохранять спокойствие и продолжать оказывать поддержку Украине», — отметил он.

Генсек альянса отметил, что пока никаких изменений в готовности ядерных сил россии не наблюдаются, в НАТО следят за ситуацией.



Альянс позаботится, чтобы правительство россии понимало, как НАТО намерено реагировать, заверил Столтенберг. Действия альянса зависят от того, при каких условиях или какое вооружения россия применит, ключевая цель НАТО — не допустить использования ядерного оружия.

«Именно поэтому мы так ясно говорили в наших сообщениях с россией о беспрецедентных последствиях», — отметил он.

путин переоценил свои силы, затевая войну в Украине, и его последние заявления – явное свидетельство этому, считает генсек НАТО.

"Отправка на фронт еще сотен тысяч человек усугубит не только конфликт, но и положение российской армии. Войска рф плохо экипированы, в этой системе отсутствуют должное командование и контроль", - сказал Столтенберг.

Столтенберг считает, что единственным остающимся способом прекратить боевые действия — доказать путину, что россия «не победит на поле боя». Генсек альянса добавил: «Когда он поймет это, он должен сесть и обсудить разумное соглашение с Украиной».