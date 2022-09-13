Глава Нафтогаза назвал главную угрозу отопительного сезона в Украине

"Президент прямо говорит, что главные риски – это военные риски. Если будут ухудшения на определенных участках фронта, то, по нашему опыту, мы ничем не можем помочь. Люди должны быть готовы ко всему, к тому, что пока месяц-два длятся бои, они могли пережить даже без отопления", – сказал он.