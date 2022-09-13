Глава Нафтогаза назвал главную угрозу отопительного сезона в Украине
17:56 13 сентября Киев, Украина
Главной угрозой отопительному сезону в Украине являются боевые действия.
Об этом заявил глава Нафтогаза
Юрий Витренко в кулуарах ежегодной встрече YES.
"Президент прямо говорит, что главные риски – это военные риски. Если будут ухудшения на определенных участках фронта, то, по нашему опыту, мы ничем не можем помочь. Люди должны быть готовы ко всему, к тому, что пока месяц-два длятся бои, они могли пережить даже без отопления", – сказал он.
Витренко привел пример Донецкой области, где из 300 тысяч абонентов у Нафтогаза осталось 1600.
"Когда такие активные боевые действия, мы не можем это делать (ремонты и подачу газа)", - сказал глава НАК
.
Также существуют риски направленных обстрелов рф объектов энергетической инфраструктуры.
"У нас много ситуаций: в Ахтырке в первые дни войны специально бомбили теплокоммунэнерго и население осталось без отопления. Северодонецкая ТЭЦ - похожая ситуация, Мариуполь… – много случаев, когда они специально это делали. Люди должны готовиться, что самые важные – военные риски", – пояснил Витренко.
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