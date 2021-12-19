Глава нацбанка встретился с послами Большой семерки

21:12 21 Июль Киев, Украина

На встрече с представителями G7, глава Нацбанка Шевченко заверил, что ничто не угрожает независимости НБУ и он дает гарантии, что и в дальнейшем организация будет принимать независимые от политики решения.

В частности, по словам Шевченко, монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.

"Тесные партнерские отношения с нашими международными партнерами - значительные достижение реформы финансового сектора последних лет. Считаю своим долгом поддерживать и развивать их. Национальный банк высоко ценит отношения со странами Большой семерки, Европейского Союза, а также международными финансовыми институтами. Мы стремимся и в дальнейшем оставаться прогнозируемым и последовательным партнером. Мы твердо убеждены, что сотрудничество с международными партнерами - необходимый залог макрофинансовой стабильности Украины", - заявил Шевченко.

В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что Штаты надеются: Нацбанк Украины "продолжит продуманную политику, направленную на обеспечение макрофинансовой и экономической стабильности".



Кроме того, во время встречи Шевченко озвучил свои основные приоритеты в должности. Это восстановление кредитования, снижение портфелей "плохих" кредитов, сохранение макрофинансовой стабильности, а также продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами Украины.