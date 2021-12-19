Глава нацбанка встретился с послами Большой семерки

На встрече с представителями G7, глава Нацбанка Шевченко заверил, что ничто не угрожает независимости НБУ и он дает гарантии, что и в дальнейшем организация будет принимать независимые от политики решения.
В частности, по словам Шевченко, монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.
В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что Штаты надеются: Нацбанк Украины "продолжит продуманную политику, направленную на обеспечение макрофинансовой и экономической стабильности".
Кроме того, во время встречи Шевченко озвучил свои основные приоритеты в должности. Это восстановление кредитования, снижение портфелей "плохих" кредитов, сохранение макрофинансовой стабильности, а также продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами Украины.
Кроме того, во время встречи Шевченко озвучил свои основные приоритеты в должности. Это восстановление кредитования, снижение портфелей "плохих" кредитов, сохранение макрофинансовой стабильности, а также продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами Украины.
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