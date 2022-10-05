Глава Нацбанка Украины подал заявление об отставке

Сегодня, 4 октября, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал на рассмотрение президенту Украины заявление об отставке.

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы НБУ. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Спасибо президенту Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства - и в мирное, и в военное время. С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны", - говорится в заявлении (полный текст - на сайте НБУ).