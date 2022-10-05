Глава Нацбанка Украины подал заявление об отставке
19:52 04 октября Киев, Украина
Сегодня, 4 октября, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал на рассмотрение президенту Украины заявление об отставке.
Заявление опубликовано на сайте НБУ
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Кирилл Шевченко объясняет свое решение проблемами со здоровьем.
"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы НБУ. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Спасибо президенту Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства - и в мирное, и в военное время. С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны", - говорится в заявлении (полный текст - на сайте НБУ).
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, на этой неделе парламент рассмотрит заявление об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко.
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