Глава МВД: враг выпустил рекордное количество авиабомб по Бериславу и Крынкам

Глава МВД, Игорь Клименко, заявил, что российские вооруженные силы нанесли рекордное количество авиабомбардировок по Бериславу и Крынкам в Херсонской области, а также осуществили обстрел города Херсон.
Он отметил, что ночью оккупанты провели 12 авиаударов по Крынкам и Бериславу. За последние сутки, враг выпустил 87 авиабомб на населенные пункты Херсонской области, что стало наивысшей цифрой за все время вторжения.
Кроме того, вечером и ночью, оккупанты снова обстреляли город Херсон, в результате чего были повреждены два частных дома. Также сообщается о ущербе четырем многоэтажным зданиям, в одном из них частично разрушилось перекрытие в одной из квартир. На удивление, в этих инцидентах обошлось без пострадавших.
Он отметил, что ночью оккупанты провели 12 авиаударов по Крынкам и Бериславу. За последние сутки, враг выпустил 87 авиабомб на населенные пункты Херсонской области, что стало наивысшей цифрой за все время вторжения.
Кроме того, вечером и ночью, оккупанты снова обстреляли город Херсон, в результате чего были повреждены два частных дома. Также сообщается о ущербе четырем многоэтажным зданиям, в одном из них частично разрушилось перекрытие в одной из квартир. На удивление, в этих инцидентах обошлось без пострадавших.
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