Глава МВД Монастырский рассказал, как раздача оружия помогла Украине в начале войны

Раздача оружия населению в начале войны, стала важным фактором сдерживания как для россиян, так и для потенциальных украинских перебежчиков.
Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский в интервью для Washington Post, которое размещено на сайте ведомства.
Глава МВД также рассказал о вторжении россии в ночь на 24 февраля.
Министр сразу же позвонил президенту Владимиру Зеленскому, сказав ему: "началось".
Монастырский заявил, что россияне в первые минуты наносили страшные удары по нашей ПВО и по нашим войскам в целом.
По его словам, на тот момент главный вопрос был в том, как далеко может зайти враг.
Также глава МВД рассказал, как президент собрал своих главных советников, и что тогда было решено, что часть кабинета, в том числе руководители полиции и оборонной сферы, останется в Киеве, а остальные переедут на запад Украины.
Монастырский добавил, что чиновники с удивлением наблюдали с помощью пограничного наблюдения, как сотни российской техники вторгаются в Украину колоннами, что напомнило наступления времен Второй мировой войны: из беларуси - на север, из россии - на восток, из Крыма - на юг.
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