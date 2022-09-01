Глава МВД Монастырский рассказал, как раздача оружия помогла Украине в начале войны

20:07 26 августа Киев, Украина

Раздача оружия населению в начале войны, стала важным фактором сдерживания как для россиян, так и для потенциальных украинских перебежчиков.

Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский в интервью для Washington Post, которое размещено на сайте ведомства.

"Любой украинский мэр, задумавшийся об измене, понял бы, что снаружи его ждут 20 человек с оружием , и что "он и его семья будут первыми", - рассказал министр.

Глава МВД также рассказал о вторжении россии в ночь на 24 февраля.

"Было темно. На связи был глава Пограничной службы Украины: он сообщил, что его подчиненные сражаются с россиянами в трех северо-восточных областях Украины", - сказал Монастырский.

Министр сразу же позвонил президенту Владимиру Зеленскому, сказав ему: "началось".

"Учитывая, что атаки идут сразу в нескольких местах, это оно", - вспоминает министр.

Монастырский заявил, что россияне в первые минуты наносили страшные удары по нашей ПВО и по нашим войскам в целом.

"Оставались 20-метровые воронки, подобных которым никто в жизни не видел", - уточнил он.

По его словам, на тот момент главный вопрос был в том, как далеко может зайти враг.



Также глава МВД рассказал, как президент собрал своих главных советников, и что тогда было решено, что часть кабинета, в том числе руководители полиции и оборонной сферы, останется в Киеве, а остальные переедут на запад Украины.



Монастырский добавил, что чиновники с удивлением наблюдали с помощью пограничного наблюдения, как сотни российской техники вторгаются в Украину колоннами, что напомнило наступления времен Второй мировой войны: из беларуси - на север, из россии - на восток, из Крыма - на юг.