Глава МВД Монастырский рассказал, как раздача оружия помогла Украине в начале войны

20:07 26 августа Киев, Украина

Раздача оружия населению в начале войны, стала важным фактором сдерживания как для россиян, так и для потенциальных украинских перебежчиков.
 
Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский в интервью для Washington Post, которое размещено на сайте ведомства.
"Любой украинский мэр, задумавшийся об измене, понял бы, что снаружи его ждут 20 человек с оружием, и что "он и его семья будут первыми", - рассказал министр.
Глава МВД также рассказал о вторжении россии в ночь на 24 февраля.
"Было темно. На связи был глава Пограничной службы Украины: он сообщил, что его подчиненные сражаются с россиянами в трех северо-восточных областях Украины", - сказал Монастырский.
Министр сразу же позвонил президенту Владимиру Зеленскому, сказав ему: "началось".
"Учитывая, что атаки идут сразу в нескольких местах, это оно", - вспоминает министр.
Монастырский заявил, что россияне в первые минуты наносили страшные удары по нашей ПВО и по нашим войскам в целом.
"Оставались 20-метровые воронки, подобных которым никто в жизни не видел", - уточнил он.
По его словам, на тот момент главный вопрос был в том, как далеко может зайти враг.

Также глава МВД рассказал, как президент собрал своих главных советников, и что тогда было решено, что часть кабинета, в том числе руководители полиции и оборонной сферы, останется в Киеве, а остальные переедут на запад Украины.

Монастырский добавил, что чиновники с удивлением наблюдали с помощью пограничного наблюдения, как сотни российской техники вторгаются в Украину колоннами, что напомнило наступления времен Второй мировой войны: из беларуси - на север, из россии - на восток, из Крыма - на юг.