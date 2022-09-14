19:23 14 сентября Киев, Украина

На сессии Европейского комитета ВОЗ, которая состоялась в Тель-Авиве в среду, 14 сентября, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко был избран в состав Исполнительного совета ВОЗ.

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле.



Кроме того, первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарид избран в состав Постоянного комитета Европейского комитета ВОЗ.