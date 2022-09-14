Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко был избран в состав Исполнительного совета ВОЗ

19:23 14 сентября Киев, Украина

На сессии Европейского комитета ВОЗ, которая состоялась в Тель-Авиве в среду, 14 сентября, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко был избран в состав Исполнительного совета ВОЗ.

 
Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле.

Кроме того, первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарид избран в состав Постоянного комитета Европейского комитета ВОЗ.
 
"Следует отметить, что Украина впервые в истории избрана в Исполнительный совет - руководящий орган ВОЗ, который является признанием вклада нашего государства в деятельность этой международной организации", - говорится в сообщении.