Глава Минобороны заявил о передаче Украине первого из трёх вертолётов «Sea King»

12:23 23 ноября Киев, Украина

Великобритания впервые поставит Украине три вертолета Sea King в рамках военной помощи, один из них уже прибыл в страну.

Об этом сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, его слова приводит Би-Би-Си.



По словам Уоллеса, Великобритания также направит дополнительно 10 тысяч артиллерийских снарядов. Они помогут украинским Вооруженным силам защитить недавно освобожденную территорию, добавил министр.



За последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Британии, в том числе для проведения поисково-спасательных операций.

Премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев заявлял, что страна выделит военную помощь на 50 млн фунтов: пакет включает 125 зенитных орудий и оборудование для противодействия поставленным Ираном беспилотникам.



Ранее израильские власти разрешили странам НАТО предоставлять Украине вооружение, содержащее изготовленные в Израиле компоненты. Перед этим парламент Швеции одобрил выделение Украине помощи на рекордную сумму $287 млн, а Финляндия пообещала направить 10-й пакет оборудования и вооружения для нужд ВСУ с начала войны, в этот раз на €55,6 млн. Договоры о выделении дополнительной помощи Украине были подписаны после падения ракеты в Польше 15 ноября. OSINT-специалисты на основе анализа фото и видео утверждают, что обломки похожи на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300. Они состоят на вооружении украинских ПВО.