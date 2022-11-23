Глава Минобороны заявил о передаче Украине первого из трёх вертолётов «Sea King»

Великобритания впервые поставит Украине три вертолета Sea King в рамках военной помощи, один из них уже прибыл в страну.
Об этом сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, его слова приводит Би-Би-Си.
По словам Уоллеса, Великобритания также направит дополнительно 10 тысяч артиллерийских снарядов. Они помогут украинским Вооруженным силам защитить недавно освобожденную территорию, добавил министр.
За последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Британии, в том числе для проведения поисково-спасательных операций.
Премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев заявлял, что страна выделит военную помощь на 50 млн фунтов: пакет включает 125 зенитных орудий и оборудование для противодействия поставленным Ираном беспилотникам.
Ранее израильские власти разрешили странам НАТО предоставлять Украине вооружение, содержащее изготовленные в Израиле компоненты. Перед этим парламент Швеции одобрил выделение Украине помощи на рекордную сумму $287 млн, а Финляндия пообещала направить 10-й пакет оборудования и вооружения для нужд ВСУ с начала войны, в этот раз на €55,6 млн. Договоры о выделении дополнительной помощи Украине были подписаны после падения ракеты в Польше 15 ноября. OSINT-специалисты на основе анализа фото и видео утверждают, что обломки похожи на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300. Они состоят на вооружении украинских ПВО.
По словам Уоллеса, Великобритания также направит дополнительно 10 тысяч артиллерийских снарядов. Они помогут украинским Вооруженным силам защитить недавно освобожденную территорию, добавил министр.
За последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Британии, в том числе для проведения поисково-спасательных операций.
Премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев заявлял, что страна выделит военную помощь на 50 млн фунтов: пакет включает 125 зенитных орудий и оборудование для противодействия поставленным Ираном беспилотникам.
Ранее израильские власти разрешили странам НАТО предоставлять Украине вооружение, содержащее изготовленные в Израиле компоненты. Перед этим парламент Швеции одобрил выделение Украине помощи на рекордную сумму $287 млн, а Финляндия пообещала направить 10-й пакет оборудования и вооружения для нужд ВСУ с начала войны, в этот раз на €55,6 млн. Договоры о выделении дополнительной помощи Украине были подписаны после падения ракеты в Польше 15 ноября. OSINT-специалисты на основе анализа фото и видео утверждают, что обломки похожи на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300. Они состоят на вооружении украинских ПВО.
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