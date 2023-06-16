Глава Минобороны Испании объявляет о передаче танков и бронетранспортеров в Украину

Маргарита Роблес, руководительница Министерства обороны Испании, сообщила о планах передачи Украине еще 4 танков Leopard 2 и партии бронетранспортеров М113.
Это объявление было сделано во время заседания "Рамштайн-12", где Роблес рассказала о текущем статусе поставок из Испании.
Она подчеркнула, что Испания передаст Украине 4 основных боевых танка Leopard 2A4 и новую партию бронетранспортеров М113.
Кроме того, Роблес отметила "прогресс в тренировке украинских военных на территории Испании, где уже прошли обучение почти 1500 человек".
Министр обороны надеется, что Испания опередит график и сумеет выполнить свою годовую квоту по обучению украинских военных.
Это объявление было сделано во время заседания "Рамштайн-12", где Роблес рассказала о текущем статусе поставок из Испании.
Она подчеркнула, что Испания передаст Украине 4 основных боевых танка Leopard 2A4 и новую партию бронетранспортеров М113.
Кроме того, Роблес отметила "прогресс в тренировке украинских военных на территории Испании, где уже прошли обучение почти 1500 человек".
Министр обороны надеется, что Испания опередит график и сумеет выполнить свою годовую квоту по обучению украинских военных.
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