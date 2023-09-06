Глава Минфина Германии подчеркнул важность поставок ракет Taurus для Украины

Глава Министерства финансов Германии, Кристиан Линднер, в ходе своего визита в Киев выразил надежду на скорейшее разрешение вопроса о поставке украинским вооруженным силам ракет Taurus. Он подчеркнул, что такие ракеты смогут существенно способствовать победе Украины в войне.
Информацию о данном событии предоставило агентство DPA.
В контексте поддержки Киева со стороны Берлина, глава Минфина ФРГ подчеркнул важность того, чтобы Украина одержала успех в этой агрессивной войне, развязанной россией.
Информацию о данном событии предоставило агентство DPA.
В контексте поддержки Киева со стороны Берлина, глава Минфина ФРГ подчеркнул важность того, чтобы Украина одержала успех в этой агрессивной войне, развязанной россией.
Ракеты Taurus являются инновационным вооружением немецких военных. Характеристики ракеты Taurus сходны с крылатыми ракетами Storm Shadow, которые уже были переданы Украине Великобританией и Францией (под названием SCALP).
Однако ракета Taurus обладает более высокой дальностью поражения, достигая до 500 километров, благодаря современному реактивному двигателю. Она способна наносить удары на значительном расстоянии без входа в воздушное пространство врага. Скорость полета ракеты Taurus составляет около 1000 км/ч, при этом она летит на низкой высоте, менее 50 метров над землей, что делает ее малозаметной для вражеских радаров.
Однако ракета Taurus обладает более высокой дальностью поражения, достигая до 500 километров, благодаря современному реактивному двигателю. Она способна наносить удары на значительном расстоянии без входа в воздушное пространство врага. Скорость полета ракеты Taurus составляет около 1000 км/ч, при этом она летит на низкой высоте, менее 50 метров над землей, что делает ее малозаметной для вражеских радаров.
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