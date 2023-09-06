Глава Минфина Германии подчеркнул важность поставок ракет Taurus для Украины

20:47 14 августа Киев, Украина





Информацию о данном событии предоставило агентство DPA.



В контексте поддержки Киева со стороны Берлина, глава Глава Министерства финансов Германии, Кристиан Линднер, в ходе своего визита в Киев выразил надежду на скорейшее разрешение вопроса о поставке украинским вооруженным силам ракет Taurus. Он подчеркнул, что такие ракеты смогут существенно способствовать победе Украины в войне.Информацию о данном событии предоставило агентство DPA.В контексте поддержки Киева со стороны Берлина, глава Минфина ФРГ подчеркнул важность того, чтобы Украина одержала успех в этой агрессивной войне, развязанной россией.

"Мы несем определенную ответственность за то, чтобы силы Украины всегда преодолевали жестокость, вытекающая из путинской войны", - отметил он, подчеркивая, что правительство Германии готово приложить все усилия для усиления военных возможностей Украины.

"Многие, включая меня лично, поддерживают идею о такой помощи, поэтому я надеюсь, что вопрос о поставке ракет будет решен быстро и эффективно", - подчеркнул глава Минфина Германии.

Ракеты Taurus являются инновационным вооружением немецких военных. Характеристики ракеты Taurus сходны с крылатыми ракетами Storm Shadow, которые уже были переданы Украине Великобританией и Францией (под названием SCALP).



Однако ракета Taurus обладает более высокой дальностью поражения, достигая до 500 километров, благодаря современному реактивному двигателю. Она способна наносить удары на значительном расстоянии без входа в воздушное пространство врага. Скорость полета ракеты Taurus составляет около 1000 км/ч, при этом она летит на низкой высоте, менее 50 метров над землей, что делает ее малозаметной для вражеских радаров.