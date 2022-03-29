Глава МИД Украины озвучил темы встречи Байден-Зеленский

15:56 01 июля Киев, Украина

Во время встречи президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского, которая запланирована на июль, лидеры стран обсудят возможную роль США в урегулировании конфликта на Востоке Украины и противодействие агрессии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

«Программа-максимум - сделать новый шаг в вопросах взаимодействия с нашими партнерами в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли. Я пока не знаю, выйдем ли мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема», - сказал Кулеба.

Он добавил, что цель Украины - найти такой формат участия США в переговорах, который будет давать максимальный результат. По словам главы украинской дипломатии, американцы «уже в этом процессе, но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России».



Кулеба также отметил, что россияне «категорически отвергают вопросы взаимодействия с американцами на этом треке».