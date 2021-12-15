Глава МИД Словении начал свой визит в Украину

13:00 16 Март Киев, Украина

Министр иностранных дел Словении Анже Логар начал свой рабочий визит в Украину, где встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

О темах переговоров со словенским коллегой рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Рад приветствовать словенского коллегу Анже Логара в Украине", – написал украинский дипломат.

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