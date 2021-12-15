Глава МИД Словении начал свой визит в Украину

13:00 16 Март Киев, Украина

Министр иностранных дел Словении Анже Логар начал свой рабочий визит в Украину, где встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 
 
О темах переговоров со словенским коллегой рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Рад приветствовать словенского коллегу Анже Логара в Украине", – написал украинский дипломат.
Что на повестке дня:
  • отношения Украины и Словении;
  • дальнейшее увеличение объемов торговли и инвестиций;
  • два будущих саммита: "Крымская платформа" и "Восточное партнерство";
  • отношения Украины и Европейского Союза в контексте председательства Словении в Совете ЕС во втором полугодии 2021 года;
  • противодействие киберугрозам.
главы МИД Украины и Словении в Киеве