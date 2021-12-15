Глава МИД Словении начал свой визит в Украину

Министр иностранных дел Словении Анже Логар начал свой рабочий визит в Украину, где встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
О темах переговоров со словенским коллегой рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Что на повестке дня:
- отношения Украины и Словении;
- дальнейшее увеличение объемов торговли и инвестиций;
- два будущих саммита: "Крымская платформа" и "Восточное партнерство";
- отношения Украины и Европейского Союза в контексте председательства Словении в Совете ЕС во втором полугодии 2021 года;
- противодействие киберугрозам.
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