Глава МИД Польши посетит Украину с рабочим визитом

16:00 07 Апрель Киев, Украина

Завтра, 8 апреля состоится встреча глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и Польши Збигнев Рау, стороны обсудят ситуацию на Донбассе, а также вопросы двухстороннего сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши, обсудят дальнейшее взаимодействие в политической, по вопросам безопасности и культурной сферах, увеличение объемов торговли и инвестиций", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также руководители внешнеполитических ведомств уделят внимание обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, обсудят наращивание российских войск у границ Украины, рост интенсивности российской пропаганды.