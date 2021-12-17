Глава МИД Польши посетит Украину с рабочим визитом
16:00 07 Апрель Киев, Украина
Завтра, 8 апреля состоится встреча глав МИД
Украины Дмитрия Кулебы и Польши Збигнев Рау, стороны обсудят ситуацию на Донбассе, а также вопросы двухстороннего сотрудничества.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши, обсудят дальнейшее взаимодействие в политической, по вопросам безопасности и культурной сферах, увеличение объемов торговли и инвестиций", - сообщает пресс-служба МИД Украины.
Также руководители внешнеполитических ведомств уделят внимание обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, обсудят наращивание российских войск у границ Украины, рост интенсивности российской пропаганды.
"Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов, в том числе Люблинского треугольника", -
добавили в ведомстве.
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