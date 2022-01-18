Глава МИД Польши и госсекретарь США обсудили вопросы противостояния российской агрессии

08:52 18 Январь Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Украине и сдерживание РФ с главой МИД Польши Збигневом Рау, ныне председательствующим в ОБСЕ.

“Госсекретарь подтвердил решительную приверженность США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне наращивания войск РФ. Они обсудили дальнейшее сотрудничество в применении дипломатии с Москвой, принимая меры по сдерживанию дальнейшей агрессии РФ”, - говорится в сообщении Госдепа США.

Госсекретарь, среди прочего, подчеркнул приверженность США трансатлантической безопасности.



Польша председательствует в ОБСЕ с 1 января по конец этого года. Министр иностранных дел этой страны Збигнев Рау, перебрав председательство, заявлял, что сосредоточит свою работу на вопросе Украины. В частности, свой первый визит в должности он планирует совершить именно в Украину.



На прошлой неделе состоялся ряд дипломатических мер с участием России, включая заседания Совета Россия-НАТО, заседания в рамках российско-американского диалога, а также ОБСЕ. По результатам встреч, Блинкен провел переговоры с рядом европейских лидеров, руководством НАТО и т.д.



В эти выходные Блинкен и глава евродипломатии Жозеп Боррель по телефону обсудили тесное сотрудничество США с союзниками по НАТО и европейскими партнерами, чтобы ответить на продолжающееся стягивание войск РФ к территории Украины и в Украине, которое "вызывает глубокую обеспокоенность". Об этом говорится в сообщении спикера внешнего ведомства США Неда Прайса.ц