Глава МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

15:15 05 сентября Киев, Украина

Лиз Трасс , занимавшая должность главы МИД, стала новой премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии. Она заменит ушедшего в отставку в июле Бориса Джонсона.

Лиз Трасс набрала 81 326 тысяч голосов членов Консервативной партии, а бывший министр финансов Риши Сунак – 60 399 голосов.



Ещё до полномасштабного российского вторжения политик заняла чёткую проукраинскую позицию и даже летала в москву, пытаясь отговорить российское руководство от войны.



С самого начала войны Трасс поддерживала Украину на всех международных площадках, принимала активное участие в составлении и внедрении санкционных списков.



Во время дебатов на пост премьера Лиз Трасс обещала, что продолжит политику Джонсона в поддержке Украины в борьбе с российскими оккупантами.

"Мы будем предоставлять помощь, чтобы Украина стала более мощной, более успешной после этой войны, потому что она восстанет символом демократии", — заявила Трасс.

Официально она приступит к исполнению своих обязанностей 6 сентября после назначения королевой Елизаветой II и станет третьей женщиной на премьерском посту в истории Британии после Маргарет Тэтчер и Весы Мэй.