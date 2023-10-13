Глава МИД Литвы призвал не забывать Украину на фоне событий в Израиле

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис призвал международное сообщество продолжать уделять внимание Украине и ее борьбе против российского вторжения, несмотря на продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС.
Об этом Ландсбергис сказал во время совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой в Египте, пишет LRT.
Он добавил, что уничтожая зернохранилища, порты и дамбы, россия стремится заблокировать поставки украинского зерна в наиболее уязвимые части мира. По его словам, эти целенаправленные действия - преступления против человечества. Министр также подчеркнул, что россия стремится распространить нестабильность за пределы Европы, в Африке и частях арабского мира посредством своих наемников и злостной пропаганды.
/>Литва и Египет, Европа и арабский мир все заинтересованы в сохранении основанных на правилах рамок для обеспечения мира и стабильности, заявил министр иностранных дел Литвы.
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о планах в ближайшее время передать Украине пусковые установки системы ПВО NASAMS.
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