Глава МИД Франции посетила Бучу

16:36 30 мая Киев, Украина

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила город Бучу.

Об этом Киевская областная военная администрация сообщает в своем Telegram-канале.

"Сегодня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу", - говорится в сообщении.



В Киевской ОВА напоминают, что Буча является символом преступлений российской армии против человечности.

"Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилой инфраструктуры и мародерства россиян - то, что мир никогда не должен забыть", - отмечается в сообщении.



Сегодня, 30 мая, Колонна прибыла в Украину. Она заявила, что посещает Украину, чтобы выразить поддержку народу.



Новоназначенная глава МИД Франции поддержала нефтяное эмбарго для рф. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам первого телефонного разговора с Катрин Колонной, поддержка Украины со стороны Франции является непоколебимой.