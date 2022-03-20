Глава МИД Британии: санкции против российских олигархов никогда не снимут

07:39 19 марта Киев, Украина

Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что введенные против российских олигархов санкции никогда не будут сняты.

Об этом она заявила в интервью газете The Times.

"Это чрезвычайно сложно. Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает. На его руках кровь", - говорит Трасс.

Она также считает, что российский олигарх, владелец "Челси" Роман Абрамович не сможет вернуться в Великобританию. "Я не вижу такой ситуации", - говорит Трасс.

По словам британского дипломата, Запад должен извлечь урок из того, что он не сделал достаточно для сдерживания России со времен холодной войны.

"Это началось с конца холодной войны, когда мы сократили наши расходы на оборону. Я думаю, что Запад начал терять бдительность в годы Блэра (Тони Блэр - премьер-министр Британии 1997-2007 гг., - ред.) и продолжал до нынешних времен. Был ряд переломных моментов. И в каждый момент Запад не воспринимал всерьез то, что планировал Путин", - сказала Трасс.

Примирение с авторитарными режимами, по словам Трасс, больше не должно происходить.