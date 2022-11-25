Глава МИД Британии посетит Украину, чтобы оказать поддержку во время зимы

09:18 25 ноября Киев, Украина

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пообещал предоставить миллионы фунтов в дальнейшей поддержке Киева во время визита в Украину, чтобы обеспечить стране практическую помощь, в которой она нуждается в течение зимы.



Как сообщает Reuters, об этом заявил офис британского министра.

"В заявлении его офиса, опубликованном ранним утром в пятницу, 25 ноября, говорится, что Клеверли отправился в Украину, которая на этой неделе пострадала от самых разрушительных российских авиаударов по своей энергетической инфраструктуре до сих пор в течение нескольких месяцев войны", — говорится в сообщении.

Клеверли, который собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в поездке, также осудил россию за жестокие нападения на гражданских лиц, больницы и энергетическую инфраструктуру.

Кроме встреч с большинством украинского политического руководства, Клеверли также посетит центр для беженцев и школу, которая должна открыться вскоре после восстановления при поддержке Великобритании. Он также встретится с сотрудниками посольства Великобритании и людьми, которые работают над защитой прав человека в Украине.

"Великобритания стоит бок о бок с Украиной. Я видел здесь из первых рук, как британские усилия помогают храбрым гражданам сопротивляться и восстанавливаться. Наша поддержка будет продолжаться до тех пор, пока потребуется для восстановления этой замечательной страны", — подчеркнул министр.

В анонсированый пакет помощи Украине вошли:



➡️24 кареты скорой помощи, 11 машин экстренной помощи, а также 6 бронеавтомобилей.

➡️3 млн фунтов стерлингов на помощь в восстановлении инфраструктуры.

➡️5 млн фунтов стерлингов на черноморскую зерновую инициативу. На эти деньги закупят зерно для беднейших стран.