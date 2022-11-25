Глава МИД Британии посетит Украину, чтобы оказать поддержку во время зимы

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пообещал предоставить миллионы фунтов в дальнейшей поддержке Киева во время визита в Украину, чтобы обеспечить стране практическую помощь, в которой она нуждается в течение зимы.
Как сообщает Reuters, об этом заявил офис британского министра.
Как сообщает Reuters, об этом заявил офис британского министра.
Клеверли, который собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в поездке, также осудил россию за жестокие нападения на гражданских лиц, больницы и энергетическую инфраструктуру.
Кроме встреч с большинством украинского политического руководства, Клеверли также посетит центр для беженцев и школу, которая должна открыться вскоре после восстановления при поддержке Великобритании. Он также встретится с сотрудниками посольства Великобритании и людьми, которые работают над защитой прав человека в Украине.
В анонсированый пакет помощи Украине вошли:
➡️24 кареты скорой помощи, 11 машин экстренной помощи, а также 6 бронеавтомобилей.
➡️3 млн фунтов стерлингов на помощь в восстановлении инфраструктуры.
➡️5 млн фунтов стерлингов на черноморскую зерновую инициативу. На эти деньги закупят зерно для беднейших стран.
➡️24 кареты скорой помощи, 11 машин экстренной помощи, а также 6 бронеавтомобилей.
➡️3 млн фунтов стерлингов на помощь в восстановлении инфраструктуры.
➡️5 млн фунтов стерлингов на черноморскую зерновую инициативу. На эти деньги закупят зерно для беднейших стран.
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