Глава Международного энергетического агентства объявил о первом глобальном энергокризисе

Мир оказался в энергетическом кризисе из-за проблемы на рынках СПГ.
Комментируя решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки он назвал "рискованным", поскольку МЭА считает, что рост спроса в этом году составит около 2 млн баррелей в сутки.
Комментируя решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки он назвал "рискованным", поскольку МЭА считает, что рост спроса в этом году составит около 2 млн баррелей в сутки.
Бироль отметил стремительный рост мировых цен на ряд источников энергии, включая нефть, газ и уголь, который ударяет по потребителям, в то время как они уже имеют дело с ростом цен на продукты питания и услуги. По его словам, высокие цены и возможность нормирования потенциально опасны для европейских потребителей, готовящихся к зиме.
Бироль заметил, что Европа может пережить эту зиму, если погода останется мягкой.
Бироль заметил, что Европа может пережить эту зиму, если погода останется мягкой.
По данным МЭА, ожидается, что потребление нефти вырастет на 1,7 млн баррелей в сутки в 2023 году, поэтому миру по-прежнему будет нужна российская нефть.
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