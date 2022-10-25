Глава Международного энергетического агентства объявил о первом глобальном энергокризисе

17:04 25 октября Киев, Украина

Мир оказался в энергетическом кризисе из-за проблемы на рынках СПГ.



Комментируя решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки он назвал "рискованным", поскольку МЭА считает, что рост спроса в этом году составит около 2 млн баррелей в сутки.

"Это особенно рискованно, поскольку несколько экономик по всему миру находятся на грани рецессии, если мы говорим о глобальной рецессии… Я считаю это решение действительно неудачным", - сказал он.

Бироль отметил стремительный рост мировых цен на ряд источников энергии, включая нефть, газ и уголь, который ударяет по потребителям, в то время как они уже имеют дело с ростом цен на продукты питания и услуги. По его словам, высокие цены и возможность нормирования потенциально опасны для европейских потребителей, готовящихся к зиме.



Бироль заметил, что Европа может пережить эту зиму, если погода останется мягкой.

"Если у нас не будет экстремально холодной и долгой зимы, если не будет никаких сюрпризов в плане того, что мы видели, например, взрыва газопровода Северный поток, Европа должна пережить эту зиму с некоторыми экономическими и социальными трудностями", - добавил он.



По данным МЭА, ожидается, что потребление нефти вырастет на 1,7 млн баррелей в сутки в 2023 году, поэтому миру по-прежнему будет нужна российская нефть.