Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС

"Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС — ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия по ее защите", — подчеркнул Гросси.