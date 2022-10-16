Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС после своих визитов в рф и Украину.
Об этом директор МАГАТЭ сообщил на своей странице в Twitter.
Об этом директор МАГАТЭ сообщил на своей странице в Twitter.
Также глава МАГАТЭ опубликовал снимки встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в киевском бомбоубежище накануне.
Во время встречи Кулеба подчеркнул, что россия должна выйти из ЗАЭС для обеспечения ее ядерной безопасности, немедленно прекратить похищение и устрашение украинского персонала.
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