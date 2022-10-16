Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС

10:55 14 октября Киев, Украина

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС после своих визитов в рф и Украину.

Об этом директор МАГАТЭ сообщил на своей странице в Twitter.
"Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС — ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия по ее защите", — подчеркнул Гросси.
Также глава МАГАТЭ опубликовал снимки встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в киевском бомбоубежище накануне.
"Мы добиваемся прогресса в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси.
Во время встречи Кулеба подчеркнул, что россия должна выйти из ЗАЭС для обеспечения ее ядерной безопасности, немедленно прекратить похищение и устрашение украинского персонала.