Глава МАГАТЭ нанесет визит в россию

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет москву для обговаривания создания защитной зоны вокруг временно захваченной Запорожской АЕС.
Об этом сообщают росСМИ.
Как отметил российский постпред в Вене, в консультациях примут участие представители министерства иностранных дел рф, росгвардии, росатома и ростехнадзора.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ может вынести решение по безопасности ЗАЭС уже до конца года.
Об этом сообщают росСМИ.
Как отметил российский постпред в Вене, в консультациях примут участие представители министерства иностранных дел рф, росгвардии, росатома и ростехнадзора.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ может вынести решение по безопасности ЗАЭС уже до конца года.
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