Глава МАГАТЭ нанесет визит в россию

14:51 21 декабря Киев, Украина

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет москву для обговаривания создания защитной зоны вокруг временно захваченной Запорожской АЕС.

Об этом сообщают росСМИ.

Как отметил российский постпред в Вене, в консультациях примут участие представители министерства иностранных дел рф, росгвардии, росатома и ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ может вынести решение по безопасности ЗАЭС уже до конца года.