Глава Луганской ОВА Гайдай прогнозирует "замечательные новости"

10:38 11 сентября Киев, Украина

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прогнозирует "замечательные новости" из пока оккупированных россиянами Сватового, Кременной и Рубежного в ближайшее время. Об этом в субботу, 10 сентября, он сообщил в эфире телемарафона.

"Не надо ожидать, что завтра мы освободим всю Луганскую область. Но продвижение огромно. Бои идут достаточно тяжелые, но оккупанты бегут из всех населенных пунктов. В ближайшее время, возможно, уже и завтра, мы услышим замечательные новости из Сватового, из Кременной, из Рубежного", - сказал он.

Гайдай поделился, что целый день в субботу получает информацию о бегстве из области как оккупантов, так и предателей.

"Они не только бегут из Сватового, из Старобельска, из Троицкого, они еще собирают вещи и уезжают из украинских городов Луганщины, которая оккупирована с 2014 года - Алчевск и Луганск. Они собирают свои семьи и отправляют в сторону россии", - рассказал председатель ОВА.

Он отметил, что на границе с рф образовались огромные очереди из желающих выехать из Украины.

Гайдай также рассказал, что минувшей ночью партизаны в оккупированной Кременной повесили украинский флаг над администрацией.

"И он все еще висит. То есть никого из оккупантов нет в городе, а коллаборанты боятся его снимать", - рассказал председатель ОВА.

Напомним, на подступах к городу Лиман Донецкой области продолжаются бои.