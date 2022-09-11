Глава Луганской ОВА Гайдай прогнозирует "замечательные новости"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прогнозирует "замечательные новости" из пока оккупированных россиянами Сватового, Кременной и Рубежного в ближайшее время. Об этом в субботу, 10 сентября, он сообщил в эфире телемарафона.
Гайдай поделился, что целый день в субботу получает информацию о бегстве из области как оккупантов, так и предателей.
Он отметил, что на границе с рф образовались огромные очереди из желающих выехать из Украины.
Гайдай также рассказал, что минувшей ночью партизаны в оккупированной Кременной повесили украинский флаг над администрацией.
"И он все еще висит. То есть никого из оккупантов нет в городе, а коллаборанты боятся его снимать", - рассказал председатель ОВА.
Напомним, на подступах к городу Лиман Донецкой области продолжаются бои.
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