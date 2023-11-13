Глава Литвы: победа Украины предотвратит новую агрессию россии

08:03 13 ноября Киев, Украина

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Запад предоставить Украине больше оружия, чтобы она могла победить россию в войне. По его мнению, это поможет сохранить мир в Европе и предотвратить новые конфликты.

Об этом политик сообщил в интервью Associated Press.

"Считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину", — сказал Ринкевичс.





Политик подчеркнул, что рф мобилизует экономику, ресурсы и военную технику для долговременной войны. Ринкевичс также допустил повторные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в ближайшие месяцы.



В то же время, президент Латвии подчеркнул, что для Запада важно поддерживать как Украину, так и Израиль. Политик отметил, что Иран "очень рад видеть такое развитие событий на Ближнем Востоке".



Как указал Ринкевичс, ЕС осознал, что нужно больше оружия и военных. По словам президента Латвии, западные государства обязаны отреагировать на призыв украинского лидера Владимира Зеленского и предоставить большее оружие , поскольку "не предоставили столько, сколько должны были".Политик подчеркнул, что рф мобилизует экономику, ресурсы и военную технику для долговременной войны. Ринкевичс также допустил повторные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в ближайшие месяцы.В то же время, президент Латвии подчеркнул, что для Запада важно поддерживать как Украину, так и Израиль. Политик отметил, что Иран "очень рад видеть такое развитие событий на Ближнем Востоке".Как указал Ринкевичс, ЕС осознал, что нужно больше оружия и военных.

"И на данном этапе я хотел бы, чтобы этот процесс был немного быстрее. Но, со всем тем, эти вещи сейчас наконец-то двигаются. Многим странам до сих пор нужно достичь цели по расходам 2% ВВП на оборону", — пояснил президент Латвии.

Политик добавил, что когда мир увидит, что Европа и США не могут оказать поддержку Украине, это также повлияет на давление в Израиле.