Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Запад предоставить Украине больше оружия, чтобы она могла победить россию в войне. По его мнению, это поможет сохранить мир в Европе и предотвратить новые конфликты.
Об этом политик сообщил в интервью Associated Press.
По словам президента Латвии, западные государства обязаны отреагировать на призыв украинского лидера Владимира Зеленского и предоставить большее оружие, поскольку "не предоставили столько, сколько должны были".
Политик подчеркнул, что рф мобилизует экономику, ресурсы и военную технику для долговременной войны. Ринкевичс также допустил повторные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в ближайшие месяцы.
В то же время, президент Латвии подчеркнул, что для Запада важно поддерживать как Украину, так и Израиль. Политик отметил, что Иран "очень рад видеть такое развитие событий на Ближнем Востоке".
Как указал Ринкевичс, ЕС осознал, что нужно больше оружия и военных.
Политик подчеркнул, что рф мобилизует экономику, ресурсы и военную технику для долговременной войны. Ринкевичс также допустил повторные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в ближайшие месяцы.
В то же время, президент Латвии подчеркнул, что для Запада важно поддерживать как Украину, так и Израиль. Политик отметил, что Иран "очень рад видеть такое развитие событий на Ближнем Востоке".
Как указал Ринкевичс, ЕС осознал, что нужно больше оружия и военных.
Политик добавил, что когда мир увидит, что Европа и США не могут оказать поддержку Украине, это также повлияет на давление в Израиле.
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