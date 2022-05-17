"Глава Крыма" заявил о старте вакцинации от COVID-19

В оккупированном Крыму, сегодня, 15 декабря начнут "масштабную вакцинацию" населения полуострова от COVID-19.
Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.
По его информации, по мере поступления вакцины, список категорий граждан, которым смогут сделать прививку от COVID-19 будет расширяться, а в дальнейшем "массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках".
Отмечается, что о подготовке к "массовой вакцинации" населения в ноябре сообщал так называемый российский "Минздрав Крыма".
Указывается, что ранее в оккупированном Крыму и Севастополе уже сообщали о том, что делали прививки медиков российской вакциной "Спутник V".
Отмечается, что о подготовке к "массовой вакцинации" населения в ноябре сообщал так называемый российский "Минздрав Крыма".
Указывается, что ранее в оккупированном Крыму и Севастополе уже сообщали о том, что делали прививки медиков российской вакциной "Спутник V".
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