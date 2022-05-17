"Глава Крыма" заявил о старте вакцинации от COVID-19

11:39 15 декабря Киев, Украина

В оккупированном Крыму , сегодня, 15 декабря начнут "масштабную вакцинацию" населения полуострова от COVID-19.

Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация . Количество вакцины, которая поступила на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек. Сегодня планируется привить 30-50 человек. В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит еще около 1000 доз вакцины. В первую очередь будут делать прививки медицинским работникам из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объема поступивших вакцины", - цитирует Аксенова его пресс-служба.

По его информации, по мере поступления вакцины, список категорий граждан, которым смогут сделать прививку от COVID-19 будет расширяться, а в дальнейшем "массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках".



Отмечается, что о подготовке к "массовой вакцинации" населения в ноябре сообщал так называемый российский "Минздрав Крыма".



Указывается, что ранее в оккупированном Крыму и Севастополе уже сообщали о том, что делали прививки медиков российской вакциной "Спутник V".