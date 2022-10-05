Глава кремля изменит статус "спецоперации" в Украине - СМИ

13:10 05 октября Киев, Украина

Российский президент 5 октября, выступит с обращением, в котором объявит об изменении статуса "спецоперации" в Украине, сообщают российские СМИ.

"Президент сегодня может выпустить новое обращение к нации. Как сообщает источник Readovka, оно будет касаться изменения статуса "спецоперации", - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, как именно может измениться статус "спецоперации", но ранее россСМИ писали, что на оккупированных территориях намерены объявить контртеррористическую операцию.



Кроме того, в граничащих с Украиной регионах россии могут ввести военное положение и закрыть границы.