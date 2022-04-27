Глава комитета ВР по вопросам финансов сообщил о изменении тарифов на газ

Правительство Украины должно принять решение, которое позволит поставщикам не поднимать тарифы на газ.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .Это он сказал эфире канала "Украина 24".
Также он отметил, что эти решения направлены на то, чтобы задолженность по коммунальным услугам не росла.
На электроэнергию сейчас в Украине установлен тариф в размере 1,44 грн./кВт-час, если потребление до 250 кВт-час. Если потребление выше, то тариф 1,68 грн./кВт-час.
Напомним, ранее сообщалось, что Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины.
Также мы писали, что украинцам пояснили, подорожают ли газ и электроэнергия.
На электроэнергию сейчас в Украине установлен тариф в размере 1,44 грн./кВт-час, если потребление до 250 кВт-час. Если потребление выше, то тариф 1,68 грн./кВт-час.
Напомним, ранее сообщалось, что Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины.
Также мы писали, что украинцам пояснили, подорожают ли газ и электроэнергия.
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