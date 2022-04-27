Глава комитета ВР по вопросам финансов сообщил о изменении тарифов на газ

08:17 27 апреля Киев, Украина

Правительство Украины должно принять решение, которое позволит поставщикам не поднимать тарифы на газ.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .Это он сказал эфире канала "Украина 24".

"О будущем мы имеем четкое понимание и решение правительства относительно неповышения цен на электричество, неповышение цен на газ, фиксирование этих цен, и этого мы будем придерживаться", – сказал Гетманцев.

Также он отметил, что эти решения направлены на то, чтобы задолженность по коммунальным услугам не росла.



На электроэнергию сейчас в Украине установлен тариф в размере 1,44 грн./кВт-час, если потребление до 250 кВт-час. Если потребление выше, то тариф 1,68 грн./кВт-час.



Напомним, ранее сообщалось, что Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины.



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