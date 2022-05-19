Глава Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о желании вслед за Турцией заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине (БиГ).
Об этом сообщает ряд СМИ.
Миланович настаивал на том, чтобы членство Финляндии и Швеции в Альянсе зависело от избирательной реформы в Боснии, несмотря на то, что хорватское правительство неоднократно выражало свою поддержку членству двух стран в НАТО.
Миланович настаивал на том, чтобы членство Финляндии и Швеции в Альянсе зависело от избирательной реформы в Боснии, несмотря на то, что хорватское правительство неоднократно выражало свою поддержку членству двух стран в НАТО.
Миланович находится в ожесточенном споре с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в частности о том, поддерживать ли заявки двух стран на вступление в НАТО.
Выступая на пресс-конференции в своем офисе, Миланович сказал, что хорваты в Боснии "уничтожаются" как политическая единица, добавив, что в национальных интересах Хорватии улучшить свое положение в стране.
Выступая на пресс-конференции в своем офисе, Миланович сказал, что хорваты в Боснии "уничтожаются" как политическая единица, добавив, что в национальных интересах Хорватии улучшить свое положение в стране.
Миланович намерен проинструктировать посла республики при НАТО Марио Нобило, чтобы он проголосовал против вступления двух государств в альянс.
Впрочем, МИД Хорватии на прошлой неделе заявил, что посол Нобило будет придерживаться указаний министерства, а не президента.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Впоследствии агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванных турецких официальных лиц, что Анкара взамен на согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО потребовала отмены санкций США за приобретенные российские системы С-400, включение в программу по производству американских истребителей F-35, отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году.
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