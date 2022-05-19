Глава Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

09:54 19 мая Киев, Украина

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о желании вслед за Турцией заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО , пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине (БиГ).





Миланович настаивал на том, чтобы членство Финляндии и Швеции в Альянсе зависело от избирательной реформы в Боснии, несмотря на то, что хорватское правительство неоднократно выражало свою поддержку членству двух стран Об этом сообщает ряд СМИ.Миланович настаивал на том, чтобы членство Финляндии и Швеции в Альянсе зависело от избирательной реформы в Боснии, несмотря на то, что хорватское правительство неоднократно выражало свою поддержку членству двух стран в НАТО

Миланович находится в ожесточенном споре с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в частности о том, поддерживать ли заявки двух стран на вступление в НАТО.



Выступая на пресс-конференции в своем офисе, Миланович сказал, что хорваты в Боснии "уничтожаются" как политическая единица, добавив, что в национальных интересах Хорватии улучшить свое положение в стране.

Миланович намерен проинструктировать посла республики при НАТО Марио Нобило, чтобы он проголосовал против вступления двух государств в альянс.

«Что мне тогда остается, написать инструкцию хорватскому послу [при НАТО о необходимости голосования против Финляндии и Швеции], поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, пусть тогда вернет мандат», - заявил Миланович.

Впрочем, МИД Хорватии на прошлой неделе заявил, что посол Нобило будет придерживаться указаний министерства, а не президента.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО.