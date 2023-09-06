Глава ГУР заявил о возможности поразить позиции рашистов в любой точке Крыма
11:28 24 августа Киев, Украина
Украинские войска могут достичь любой точки временно оккупированного Крыма для поражения позиций российской армии.
Об этом в интервью Радио Свобода сказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", - сказал он.
Буданов отмечал, что для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".
"Наделавшим глупостей лучше уехать. А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи, прежде всего, разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того, чтобы это произошло просто быстрее. И самое бескровное, как это только возможно будет сделать", — сказал глава ГУР.
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