Глава ГУР заявил о возможности поразить позиции рашистов в любой точке Крыма

Буданов отмечал, что для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".

"Наделавшим глупостей лучше уехать. А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи, прежде всего, разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того, чтобы это произошло просто быстрее. И самое бескровное, как это только возможно будет сделать", — сказал глава ГУР.