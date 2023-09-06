Глава ГУР Украины анонсировал новую "бавовну" в Крыму

"Мы обязаны продолжать организацию событий, таких как Крымская платформа, и содействовать действиям антиоккупационных движений на временно оккупированных территориях. Кроме того, мы продолжим активно противостоять оккупантам на нашей земле, в Крыму. Этот процесс уже идет, и в ближайшие дни мы увидим новые примеры успешных действий", — подчеркнул генерал.