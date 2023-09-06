Глава ГУР Украины анонсировал новую "бавовну" в Крыму

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), генерал-полковник Кирилл Буданов, заявил о скором появлении новых важных событий в процессе деоккупации захваченного россией Крыма.
Об этом он сообщил во время своего визита в деоккупированный город Ирпень, что расположен под Киевом.
Буданов подчеркнул, что на территории Украины существует разнообразное мнение о деоккупации Крыма: некоторые испытывают страх перед этим шагом, однако множество жителей страны настаивает на неотложной необходимости освобождения аннексированных территорий от российской оккупации. В этом контексте генерал подчеркнул важность поддержания надежды среди последних.
Об этом он сообщил во время своего визита в деоккупированный город Ирпень, что расположен под Киевом.
Буданов подчеркнул, что на территории Украины существует разнообразное мнение о деоккупации Крыма: некоторые испытывают страх перед этим шагом, однако множество жителей страны настаивает на неотложной необходимости освобождения аннексированных территорий от российской оккупации. В этом контексте генерал подчеркнул важность поддержания надежды среди последних.
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