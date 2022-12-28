Глава ГУР посетил ВСУ в Бахмуте

Начальник Главного управления разведки Министерства оборона Украины Кирилл Буданов нанес визит на передовые позиции украинских защитников в Бахмуте.
Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.
27-28 декабря Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы.
Генерал-майор Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР и определил задачи.
Также он наградил воинов, которые особо отличились во время уничтожения оккупантов.
Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.
27-28 декабря Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы.
Генерал-майор Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР и определил задачи.
Также он наградил воинов, которые особо отличились во время уничтожения оккупантов.
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