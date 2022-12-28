Глава ГУР посетил ВСУ в Бахмуте

11:52 28 декабря Киев, Украина

Начальник Главного управления разведки Министерства оборона Украины Кирилл Буданов нанес визит на передовые позиции украинских защитников в Бахмуте.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

27-28 декабря Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы.

Генерал-майор Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР и определил задачи.

Также он наградил воинов, которые особо отличились во время уничтожения оккупантов.