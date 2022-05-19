Глава горсовета Харькова временно займет место Кернеса

Из-за смерти новоизбранного главы Харькова Геннадия Кернеса, его обязанности временно будет исполнять глава городского совета Игорь Терехов.
Об этом сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
Айвазовская также добавила, что сроки относительно назначения внеочередных местных выборов законодательством не устанавливаются, но есть примеры областных центров, когда 3-4 года находились по сути в статусе без городского главы и эти функции выполнялись секретарем.
Сам Игорь Терехов заявил, что он и его команда будут продолжать дело Кернеса.
Сам Игорь Терехов заявил, что он и его команда будут продолжать дело Кернеса.
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