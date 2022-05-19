Глава горсовета Харькова временно займет место Кернеса

13:07 17 декабря Киев, Украина

Из-за смерти новоизбранного главы Харькова Геннадия Кернеса , его обязанности временно будет исполнять глава городского совета Игорь Терехов.

Об этом сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Если умер городской глава - его функции исполняет секретарь местного совета. Так как есть секретарь - он будет выполнять функции городского главы до назначения внеочередных местных выборов Верховной Радой Украины", - сказала она.

Айвазовская также добавила, что сроки относительно назначения внеочередных местных выборов законодательством не устанавливаются, но есть примеры областных центров, когда 3-4 года находились по сути в статусе без городского главы и эти функции выполнялись секретарем.



Сам Игорь Терехов заявил, что он и его команда будут продолжать дело Кернеса.



