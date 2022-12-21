Глава Генштаба ВС Польши нанес визит в Киев: Анджейчак встретился с Залужным
19:00 21 декабря Киев, Украина
Начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак в Киеве
встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале главнокомандующего ВСУ за среду, 21 декабря.
"Имел честь приветствовать в Украине начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша и моего друга генерала Раймунда Анджейчака", - отметил Залужный
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Он добавил, что визит главы польского Генштаба станет возможностью откровенно обсудить ситуацию с безопасностью в регионе и сценарии ее развития.
"Благодарен, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Залужный поблагодарил польского военного за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.
"Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Вместе мы воплощаем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов", - резюмировал Залужный.
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