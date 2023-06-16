Глава ФРС Германии: споры в российском обществе не угрожают режиму путина

12:40 23 мая Киев, Украина

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил о стабильности режима президента рф владимира путина, утверждая, что споры в российском обществе не представляют угрозы.



По словам Каля, власть путина в рф не ослабевает, и система его управления не имеет трещин.



Он также отметил, что критика ведения войны против Украины является просто проявлением разногласий внутри россии и не является угрозой для режима.



Глава немецкой разведки подчеркнул, что россия способна вести войну в долгосрочной перспективе, ссылаясь на привлечение новых военных в армию и наличие достаточного вооружения и боеприпасов.



Однако он также указал на определенные уязвимые места в россии, особенно в отношении боеспособности вооруженных сил.