Глава Фонда госимущества сложил полномочия

18:25 18 Ноябрь Киев, Украина





Как отметил Сенниченко, он планировал проработать в должности два года, и этот срок завершился. По его словам, в должности ему удалось создать команду, ввести новые процессы и процедуры, обеспечить их постоянство и диджитализировать. Глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко объявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 18 октября, в ходе пресс-конференции, посвященной отчету о работе ФГИУ.Как отметил Сенниченко, он планировал проработать в должности два года, и этот срок завершился. По его словам, в должности ему удалось создать команду, ввести новые процессы и процедуры, обеспечить их постоянство и диджитализировать.

"Я написал заявление, встретился с президентом Украины (Владимиром Зеленским. – Ред.), объяснил ему свою мотивацию, - отметил Сенниченко, - Мы хорошо пообщались и у меня есть поддержка и благодарность. Мы пообщались с премьер-министром, мы также имеем с ним полное понимание".

По словам Сенниченко, его отставку должна одобрить Верховная Рада Украины. До этого он будет оставаться в должности. После увольнения глава ФГИУ планирует несколько месяцев отдохнуть, а затем заняться "другими полезными делами для родной страны".



Кроме того, глава ФГИУ отметил, что его решение не связано с приватизацией завода "Большевик" в конце октября. Сенниченко заверил журналистов, что завод был продан законно.



ФГИ ранее называл продажу на аукционе 27 октября "Первого киевского машиностроительного завода", также известного как завод "Большевик", первым успешным примером "большой приватизации". Предприятие, основным активом которого является 35 гектаров земли рядом с центральным проспектом Победы в столице, уже долгое время убыточно и накопило долгов на 500 миллионов гривен.



Предприятие купило консорциум компаний A Development Алексея Баранова и UDP Василия Хмельницкого и Андрея Иванова - они заплатили за завод 1,43 миллиарда гривен, что всего на 40 миллионов или два шага превысило начальную цену аукциона. Антимонопольный комитет подозревает участников торгов в сговоре и приостановил процесс приватизации "Большевика".