Глава Эстонии назвал одной из целей РФ рассорить союзников по НАТО

“Мы обязательно должны быть осторожными. Страх – очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто следует заниматься сдерживанием. Надо быть на одной волне с союзниками и не разрешать вносить раскол в наши отношения, что, разумеется, является одной из целей сегодняшней России – поссорить нас здесь друг с другом. Как с Востока на Запад, так и с Севера на Юг, поссорить также и с США», – сказал Карис.