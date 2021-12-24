Глава Эстонии назвал одной из целей РФ рассорить союзников по НАТО

Президент Эстонии Алар Карис считает, что одной из целей Российской Федерации является рассорить союзников по НАТО.
Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает сайт ERR.
Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает сайт ERR.
По его словам, в отношениях с Россией странам НАТО важно сохранять единство.
Предыстория
В конце октября 2021 года американские СМИ, в частности The Washington Post i Politico, обнародовали данные, свидетельствующие о концентрации Россией войск и военной техники у границ с Украиной. Спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies, продемонстрировали накопление российских войск и вооружений возле Ельня в Смоленской области.
Эту информацию отрицали в ГУР Минобороны и СНБО Украины, отметив, что это "сознательная дезинформация". Украинские силовики дали понять, что речь идет о привычном присутствии российских войск вблизи границ Украины.
6 октября представитель Пентагона официально подтвердил "необычную" концентрацию войск РФ у границы Украины.
Спикер Кремля Дмитрий Песков называл "безосновательным нагнетанием напряженности" информацию в западных СМИ о планах РФ по вторжению на территорию Украины и заявлял, что это "внутреннее дело России".
Министр обороны Украины Алексей Резников в США 19 ноября заявил, что не верит в "большое наступление России".
Однако 21 ноября вышло интервью начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова американскому военному изданию. Он подчеркнул, что Россия сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной, а масштабное вторжение по трем направлениям готовится на январь-февраль 2022 года.
3 декабря министр обороны Алексей Резников заявил в Раде, что Российская Федерация может добиться наибольшей готовности для эскалации агрессии против Украины в конце января 2022 года.
4 декабря издание Washington Post написало: американская разведка предполагает, что Россия планирует наступление на Украину на нескольких фронтах в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих.
Концентрация войск РФ у северной и восточной границ Украины с политической целью наблюдалась также весной 2021 года.
17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности, которых требует Владимир Путин. В частности, речь идет о недопустимости расширения НАТО, запрете на размещение оружия НАТО и проведении учений в Восточной Европе, включая Украину и т.д. 15 декабря Москва передала эти требования американской стороне.
Требования очевидны неприемлемы не только для Украины, но и для стран-членов НАТО в Восточной и Южной Европе.
Представитель Белого Дома Джен Псаки 17 декабря заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультации по вопросу безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что только Украина и члены НАТО вправе решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе.
Предыстория
В конце октября 2021 года американские СМИ, в частности The Washington Post i Politico, обнародовали данные, свидетельствующие о концентрации Россией войск и военной техники у границ с Украиной. Спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies, продемонстрировали накопление российских войск и вооружений возле Ельня в Смоленской области.
Эту информацию отрицали в ГУР Минобороны и СНБО Украины, отметив, что это "сознательная дезинформация". Украинские силовики дали понять, что речь идет о привычном присутствии российских войск вблизи границ Украины.
6 октября представитель Пентагона официально подтвердил "необычную" концентрацию войск РФ у границы Украины.
Спикер Кремля Дмитрий Песков называл "безосновательным нагнетанием напряженности" информацию в западных СМИ о планах РФ по вторжению на территорию Украины и заявлял, что это "внутреннее дело России".
Министр обороны Украины Алексей Резников в США 19 ноября заявил, что не верит в "большое наступление России".
Однако 21 ноября вышло интервью начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова американскому военному изданию. Он подчеркнул, что Россия сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной, а масштабное вторжение по трем направлениям готовится на январь-февраль 2022 года.
3 декабря министр обороны Алексей Резников заявил в Раде, что Российская Федерация может добиться наибольшей готовности для эскалации агрессии против Украины в конце января 2022 года.
4 декабря издание Washington Post написало: американская разведка предполагает, что Россия планирует наступление на Украину на нескольких фронтах в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих.
Концентрация войск РФ у северной и восточной границ Украины с политической целью наблюдалась также весной 2021 года.
17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности, которых требует Владимир Путин. В частности, речь идет о недопустимости расширения НАТО, запрете на размещение оружия НАТО и проведении учений в Восточной Европе, включая Украину и т.д. 15 декабря Москва передала эти требования американской стороне.
Требования очевидны неприемлемы не только для Украины, но и для стран-членов НАТО в Восточной и Южной Европе.
Представитель Белого Дома Джен Псаки 17 декабря заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультации по вопросу безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что только Украина и члены НАТО вправе решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе.
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